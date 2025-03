Sam Darnold buscará brillar con los Seahawks

El ex quarterback de los Vikings logró un interesante acuerdo con Seattle

Sam Darnold vuelve a cruzar una puerta que Geno Smith dejó entreabierta. Los Seattle Seahawks firmaron a Darnold con un contrato de tres años por 100.5 millones de dólares con 55 millones garantizados, informaron el lunes Ian Rapoport, Mike Garafolo y Tom Pelissero, expertos de NFL Network.

Su gran aumento, muy alejado del pacto de un año que Darnold firmó con los Vikings como quarterback puente la temporada baja pasada, es la recompensa por un notable cambio de rumbo en su carrera en Minnesota.

La ex selección global número 3 languideció durante tres temporadas con los New York Jets (que reclutaron a Darnold en 2018 como posible quarterback franquicia, un papel que Smith no logró cubrir anteriormente para el equipo) antes de una temporada de dos años con los Carolina Panthers y una sola campaña como reserva de los San Francisco 49ers.

Cuando Darnold se unió a los Vikings, ostentaba un récord de carrera de 21-35 con 12,064 yardas de pase, 63 touchdowns, 56 intercepciones y un porcentaje de pases completos del 59.7 a su nombre.

Rápidamente sumó 14 victorias con el jersey púrpura mientras demolía los máximos históricos de su carrera con 4,319 yardas de pase, 35 TD y un porcentaje de pases completos de 66.2.

Sam Darnold no seguirá con los Minnesota Vikings El quarterback no renegociará y al parecer su futuro estará con los Seahawks

Pero luego, de repente, volvió a ser el Darnold de antes, al lucir superado en un juego crucial de la Semana 18 contra los Detroit Lions y luego perdió de manera similar en una derrota por comodines ante Los Angeles Rams, aparentemente enturbiando las aguas en términos de su futuro en Minnesota.

Los Vikings se negaron a darle la etiqueta de franquicia, aunque todavía estaban interesados ​​en ese momento en un acuerdo que funcionara para ambas partes, según Rapoport y Pelissero.

Luego, el 7 de marzo, los Seahawks acordaron intercambiar a Smith con los Raiders, lo que hizo que una de las fichas de dominó más grandes de la temporada baja en la posición de quarterback se derrumbara. Smith rechazó un acuerdo similar al de Darnold, informó Pelissero el lunes, antes de que el equipo aceptara intercambiarlo.