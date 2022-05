Revanchas y rivalidades en la Semana 1 de la NFL

Aproximadamente seis meses después de que el campeón del Super Bowl fuera coronado en el SoFi Stadium, la búsqueda para coronar al próximo campeón comenzará en el mismo lugar.

Las estrellas y los contendientes del Super Bowl se enfrentarán cuando Matthew Stafford y el campeón del Super Bowl Los Angeles Rams reciban a Josh Allen y los Buffalo Bills a las 8:20 p.m. ET el jueves 8 de septiembre por la noche en el SoFi Stadium en el juego de lanzamiento de la NFL 2022 en NBC.

Buffalo, ganador de los últimos dos títulos de la AFC Este, es un favorito del Super Bowl a los ojos de muchos y buscará comenzar su campaña con una declaración contundente contra los campeones reinantes, que tienen a Stafford y gran parte de su elenco ganador del título. junto con algunas adiciones de alto perfil como el receptor abierto Allen Robinson y el apoyador Bobby Wagner.

Además del enfrentamiento inicial de los Bills-Rams, la liga anunció los primeros partidos en casa de cada equipo.

El festejo y los ecos de los Rams, campeones del Super Bowl 56

No hay escasez de inclinaciones de horario estelar muy esperadas para comenzar la temporada.

Dak Prescott y los Dallas Cowboys abrirán la lista de Sunday Night Football contra Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers en una revancha del juego de lanzamiento de la NFL de la temporada pasada.

El primer partido de Monday Night Football del año será un regreso a casa para todas las edades, ya que Russell Wilson y los Denver Broncos se dirigen al Noroeste del Pacífico para jugar contra el antiguo equipo de Wilson, los Seattle Seahawks.

Así se jugará la Semana 1:

Buffalo Bills vs. Los Angeles Rams

New Orleans Saints vs. Atlanta Falcons

Cleveland Browns vs. Carolina Panthers

San Francisco 49ers vs. Chicago Bears

Pittsburgh Steelers vs. Cincinnati Bengals

Philadelphia Eagles vs. Detroit Lions

Indianapolis Colts vs. Houston Texans

New England Patriots vs. Miami Dolphins

Baltimore Ravens vs. New York Jets

Jacksonville Jaguars vs. Washington Commanders

Kansas City Chiefs vs. Arizona Cardinals

Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Chargers

Green Bay Packers vs. Minnesota Vikings

New York Giants vs. Tennessee Titans

Tampa Bay Buccaneers vs. Dallas Cowboys

Denver Broncos vs. Seattle Seahawks