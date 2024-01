Respiran los 49ers: Deebo Samuel jugará la Final de la NFC

Si algo temían los San Francisco 49ers era que el receptor abierto Deebo Samuel no se recuperara de la lesión de hombro sufrida en la primera mitad del encuentro ante los Green Bay Packers, que le impidió jugar el tercero y cuarto cuarto de dicho partido.

Afortunadamente para el equipo y para los aficionados, el coach Kyle Shanahan informó este viernes que Samuel está recuperado y podrá jugar la final de conferencia ante los Detroit Lions este domingo por la noche.

"Es una enorme noticia. Habíamos tenido preocupación al comienzo de la semana, pero el hecho de que hoy haya podido ir a tope y sin restricciones es definitivamente algo bueno para nosotros", dijo el entrenador en jefe de los Niners.

Por su parte, el propio Deebo aseguró que por momentos creyó que no iba a poder jugar y estaba asustado por ello, pero por fortuna el reposo y la rehabilitación lo sacaron adelante y está listo para colaborar con su equipo.

"En ese momento contra Green Bay me dolía mucho y estaba un poco asustado. Pensé que me lo había vuelto a fracturar, pero sentí alivió conforme pasaron los días y vimos que sólo fue un hematoma profundo; ahora me siento bien. No necesito ninguna protección adicional".