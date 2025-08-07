Rashawn Slater, de los Chargers, perderá toda la temporada

EFE

El desastre golpeó a los Chargers en El Segundo, California, el jueves por la tarde. El destacado tacle izquierdo Rashawn Slater se desgarró el tendón rotuliano y requerirá una cirugía que le pondrá fin a la temporada, anunciaron los Chargers.

Slater sufrió la lesión durante un entrenamiento al caer hacia atrás durante la protección de pase. Fue atendido de inmediato y posteriormente retirado del campo en camilla.

Es un golpe devastador para los Chargers, que ahora deben decidir si optan por el suplente Trey Pipkins para proteger el lado ciego del quarterback Justin Herbert o si reestructuran la línea ofensiva titular más allá de la posición de tackle izquierdo.

Rashawn Slater to miss 2025 season after sustaining a torn patellar tendon in practice. pic.twitter.com/AOMu6pbIOV — NFL (@NFL) August 7, 2025

Los Angeles podría potencialmente mover al guardia derecho titular Mekhi Becton a tacle izquierdo, donde tiene experiencia previa con los New York Jets, pero ha tenido un rendimiento mucho mejor desde que se mudó al interior con los Philadelphia Eagles la temporada pasada.

Los Bolts también podrían mover a Joe Alt, seleccionado en la primera ronda del draft de 2024, de tackle derecho a izquierdo. Mientras el entrenador en jefe Jim Harbaugh y los Chargers buscan regresar a los playoffs sin Slater, el tackle izquierdo buscará recuperarse una vez más.

Slater, seleccionado en la primera ronda del draft de 2021, fue Pro Bowler como novato, pero solo jugó tres partidos en 2022 tras una lesión de bíceps. Tras su participación en el Pro Bowl de 2024, la segunda de su carrera, se ve acosado una vez más por una lesión devastadora.