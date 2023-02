Quedó definida la primera ronda del Draft 2023 de la NFL

Con la temporada 2022 de la NFL oficialmente terminada y con las estadísticas escritas, se estableció el orden para la primera ronda del Draft de la NFL 2023.

Ahora, el trabajo de averiguar quién ocupará esos espacios ocupa un lugar central, con el NFL Scouting Combine a la vuelta de la esquina (del 28 de febrero al 6 de marzo en Indianápolis).

The 2023 NFL Draft order is set 🏈👀 pic.twitter.com/Js1aDdYTnb — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) February 13, 2023

Inmediatamente después del Super Bowl LVII, aquí está el orden actual para la Ronda 1 del draft 2023, que está programado para realizarse del 27 al 29 de abril en Kansas City, Missouri, junto con las tres principales necesidades de cada equipo.

El orden de las selecciones 1-18 se determina por registro, utilizando la fuerza del cronograma como el primer desempate. El orden de los equipos de playoffs (19-31) está determinado por los resultados de la postemporada.

Este será el orden de la primera ronda

1.- Chicago Bears

2.- Houston Texans

3.- Arizona Cardinals

4.- Indianapolis Colts

5.- Seattle Seahawks

6.- Detroit Lions

7.- Las Vegas Raiders

8.-Atlanta Falcons

9.- Carolina Panthers

10.- Philadelphia Eagles

11.- Tennesse Titans

12.- Houston Texans

13.- New York Jets

14.- New England Patriots

15.- Green Bay Packers

16.- Washington Commanders

17.- Pittsburgh Steelers

18.- Detroit Lions

19.- Tampa Bay Buccaneers

20.- Seattle Seahawks

21.- Los Angeles Chargers

22.- Baltimore Ravens

23.- Minnesota Vikings

24.- Jacksonville Jaguars

25.- New York Giants

26.- Dallas Cowboys

27.- Buffalo Bills

28.- Cincinnati Bengals

29.- New Orleans Saints

30.- Philadelphia Eagles

31.- Kansas City Chiefs

Debido a canjes y a acuerdos previos, los siguientes equipos no tendrán selecciones de primera ronda:

Cleveland Browns, Denver Broncos, Los Angeles Rams, Miami Dolphins, San Francisco 49ers,