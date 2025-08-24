¿Qué nos dejó la pretemporada 2025 de la NFL?

Hiram Marín

Llegó el límite y los equipos definieron a sus rosters de 53 jugadores, antes de que el próximo 4 de septiembre arranque la temporada 2025 de la NFL. Como suele suceder en la pretemporada, las estrellas siguen entrenando pero no reciben tantas jugadas precisamente para cuidarlos.

Entre lo más destacado que se presentó en la pretemporada sin duda está la participación del receptor de los Detroit Lions, Isaac TeSlaa, quien consiguió 10 recepciones, 146 yardas y 3 touchdowns y seguramente será parte de la notable ofensiva de 'Motor City'.

Terminó la pretemporada y estos fueron los últimos partidos

Otro que brilló fue el quarterback novato de los Browns, Shedeur Sanders, quien a diferencia de su hermano Shilo, logró mostrarse con los Cleveland Browns con 17 de 29 pases completos, 152 yardas, dos pases de touchdown y ni una sola pérdida de balón.

Y si bien es cierto que realmente los equipos no mostraron todo su armamento, esta pretemporada fue útil para los entrenadores para encontrar talento fresco y medir cómo está el hambre de sus jugadores.

El próximo 4 de septiembre arranca la temporada con el juego entre los campeones Philadelphia Eagles y los Dallas Cowboys.