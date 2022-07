Preocupación en los Buccaneers por la lesión de Ryan Jensen

Los Tampa Bay Buccaneers se preparan para noticias y no tan buenas y hasta un tanto devastadoras en las primeras etapas del campo de entrenamiento.

El 'insider' de NFL Network, Ian Rapoport, informó que, mientras el equipo espera la última palabra, el temor es que el centro de Pro Bowl, Ryan Jensen, haya sufrido una lesión en la rodilla que le pondría fin a su temporada.

El entrenador en jefe de los Buccaneers, Todd Bowles, dijo más tarde a los periodistas que Jensen se perderá al menos varios meses debido a una lesión importante en la rodilla, pero el equipo aún no conoce la gravedad específica de la lesión, según The Athletic.

Join us in wishing @sinjen66 a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/FoMEmmmQkJ — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) July 29, 2022

"No sé la gravedad de esto, per se, pero sé que se perderá un tiempo significativo, hasta un par de meses", dijo Bowles. "Si regresa más tarde en la temporada, noviembre, diciembre, eso depende de lo que encuentren en la rodilla. Pero no estará disponible pronto".

El jueves, Jensen fue sacado del campo de práctica después de enredarse durante una repetición de práctica. El Pro Bowler tiró su casco mientras estaba boca abajo en el césped, lo que indica la gravedad de la lesión.

Si de hecho ha terminado para la temporada, es un gran golpe para Tom Brady y los Bucs. Jensen firmó un contrato de tres años y 39 millones de dólares en marzo para regresar como pivote de Brady, con la esperanza de solidificar una línea ofensiva interior que perdió a ambos escoltas de la temporada pasada.