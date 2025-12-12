Redacción FOX Deportes
Podría regresar a jugar a los 48 años: Tom Brady
El 'GOAT' habló sobre Philip Rivers, quien volvió a los 44 con los Colts
A raíz del regreso del retirado Philip Rivers, de 44 años, la pregunta era obvia: ¿Cree Tom Brady, a sus 48, que aún podría jugar a nivel NFL?
El siete veces campeón del Super Bowl no dudó cuando Colin Cowherd le preguntó en el show de FOX Sports: 'The Herd' si podría liderar varias series de anotación en un sistema que conoce.
“Sí, ciertamente podría”, dijo Brady. “Creo que la respuesta para mí sería sí. Ya no se me permite porque soy propietario minoritario de los Raiders, así que no puedo salir del retiro”.
Brady tuvo que subrayar lo imposible de su situación —su participación como propietario le impide regresar—, de lo contrario podría verse inundado de preguntas sobre por qué no toma el campo para su propio equipo, que actualmente vive en un purgatorio de quarterbacks.
No hay muchas dudas, desde el punto de vista mental o competitivo, de que Brady probablemente aún podría lanzar a buen nivel. El 'GOAT'. se retiró en 2023, a los 45 años, después de registrar su sexta temporada consecutiva con más de 4,000 yardas por aire (4,694) —solo Dak Prescott está en ritmo de superar esa cifra esta temporada (4,756).
Lideró la NFL en pases completos y en intentos en años consecutivos antes de retirarse oficialmente. La verdadera pregunta es si, tras tanto tiempo inactivo, podría soportar golpes repetidos.
Retirarse después de la temporada 2022 fue, por supuesto, su segundo retiro. El quarterback famosamente “se retiró” antes de esa campaña final, solo para des-retirarse 40 días después.
“¿Quién se retira y luego sale del retiro y luego finalmente se va a retirar otra vez? ¿Quién hace eso? Es ridículo que Philip haga eso”, bromeó Brady.
Brady cree que Rivers, cuatro años menor que él, puede tener éxito gracias a su capacidad mental.
“Este juego, para el quarterback, se juega del cuello hacia arriba”, dijo Brady. “En Michigan solíamos decir: ‘Lo mental es a lo físico lo que cuatro es a uno en la posición de quarterback’. Eso realmente no desaparece. ¿Todavía tienes la habilidad física para hacerlo? ¿Recibir golpes, hacer los lanzamientos, los drops, comprar un poco de tiempo en la bolsa?”
“Si Philip ha estado practicando esas cosas, entonces todos lo veremos a plena luz en Seattle el domingo por la tarde".
