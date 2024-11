Pese a mala temporada, Aaron Rodges no piensa en el retiro

La etapa de Aaron Rodgers con los New York Jets aún podría extenderse más allá de esta temporada, a pesar de muchas derrotas y decepciones.

El quarterback estrella, que cumplirá 41 años el 2 de diciembre, dijo anteriormente que le gustaría jugar unos años más e insistió en que el inicio de 3-7 de los Jets durante una temporada tumultuosa no ha cambiado esa postura.

"En realidad no pienso en el retiro", dijo Rodgers en el vestuario después de la práctica. "No por lo negativo, no. En realidad, no."

Luego, un periodista le preguntó a Rodgers si todavía quería jugar el próximo año y Rodgers respondió de manera un tanto cortante: "Creo que sí, sí", dijo el cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL mientras asentía.

El futuro de Rodgers más allá de esta temporada ha estado en duda en las últimas semanas, particularmente debido a su juego mediocre durante el peor comienzo de sus 20 años de carrera.

Le queda un año de contrato que incluye $2.5 millones en salario base no garantizado con $21 millones en bonos. Contaría 23,5 millones de dólares contra el tope salarial la próxima temporada. Pero si los Jets cortan a Rodgers antes del 1 de junio del próximo año, incurrirían en un cargo de dinero muerto de $49 millones; Serían 14 millones de dólares después del 1 de junio.

El quarterback tuvo un comienzo lento en su regreso de un desgarro en el tendón de Aquiles izquierdo que lo dejó fuera de juego casi toda la temporada pasada. Rodgers mostró algunos destellos del jugador que era en su mejor momento, incluso en victorias sobre Nueva Inglaterra en la Semana 3 y Houston en la Semana 9, pero siguió esa actuación contra los Texans con un fracaso en la derrota por 31-6 ante Arizona. Completó 22 de 35 para solo 151 yardas, completando solo un pase de 10 yardas o más.