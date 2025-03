Osa Odighizuwa, nuevo y jugoso contrato con Dallas Cowboys

Los Dallas Cowboys firmaron este martes una extensión de contrato con Osa Odighizuwa, uno de los mejores 'tackles' defensivos de la NFL, por cuatro años y 80 millones de dólares.



El jugador de 26 años, quien ganará un promedio de 20 millones de dólares por campaña, se encontraba dentro de la lista de los 10 agentes libres mejor valorados de cara a la temporada 2025 de la NFL.

Así fue el resurgir de los Dallas Cowboys

Odighizuwa, quien está en Dallas desde el 2021, es uno de los pilares en la línea defensiva del equipo; acumuló 60 presiones al 'quarterback' en 2024, la tercera mayor cantidad entre los linieros defensivos de la liga.



El acuerdo con el 'tackle' nacido en Dayton, Ohio, es la primero de las contrataciones que se espera hagan los Cowboys en esta temporada baja para cumplir con el agresivo plan de incorporaciones que anunció Stephen Jones, copropietario del equipo, luego de que el año pasado no funcionó la estrategia de no hacer movimientos en la agencia libre.



"Vamos a ser selectivamente agresivos. No lo logramos del todo el año pasado, pero cada año es diferente en términos de cuáles son los las necesidades que tenemos. Debemos combinar lo que hay en la agencia libre con lo que veamos en el Draft para poder ayudarnos", subrayó Stephen Jones.



Luego de asegurar a Osa Odighizuwa el equipo de la estrella solitaria deberá trabajar en el resto de su frente defensivo en el que Demarcus Lawrence, Carlos Watkins, Linval Joseph y Chauncey Golston se convertirán en agentes libres.

Y combinar todo esto con su prioridad; cerrar a su estrella defensiva Micah Parsons, apoyador, líder en capturas de 'quarterback', al que se proyecta le deberán ofrecer un contrato cercano a los 175 millones de dólares.



El año pasado Dallas ocupó gran parte de su espacio salarial en las extensiones de Dak Prescott, quarterback, quien se comprometió por cuatro años a cambio de 240 millones de dólares, y CeeDee Lamb, receptor al que amarraron, también por cuatro años, por 136 millones.