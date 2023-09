No soy un jugador sucio: Minkah Fitzpatrick

La lesión de rodilla que puso fin a la temporada del corredor de los Cleveland Browns, Nick Chubb, el lunes por la noche fue difícil de ver. El jugador que lo provocó ha tenido que procesar su propio conjunto de emociones y lidiar con la reacción de terminar involuntariamente la temporada para uno de los mejores corredores de la NFL.

El safety de los Pittsburgh Steelers, Minkah Fitzpatrick, fue el defensivo que hizo la entrada a Chubb, atacando al corredor en el peor momento posible, lo que resultó en una lesión importante en la rodilla de Chubb. Le preguntaron sobre la jugada (y las consecuencias posteriores) el jueves.

Lo que se temía, Nick Chubb se pierde toda la temporada con Browns El entrenador lamentó mucho esta baja: "es un jugador que no puedes reemplazar"

"Es muy desafortunado. Es una lesión muy, muy dura. Desafortunadamente, es parte de este juego. Sé que hay gente que (pensó que yo) tenía mala voluntad para llegarle así. No es el caso en absoluto".

Y agregó: "Soy un tipo que es un competidor que va a salir y jugar. Soy alegre. Estoy nervioso, por supuesto, pero no soy un jugador sucio. No me voy a sentar aquí y defender mi carácter. Sé el tipo de jugador que soy. Chubb sabe el tipo de jugador que soy. He jugado contra él muchas veces en el pasado. Cinco años, dos veces al año. Me encanta competir contra él. Él Saca lo mejor de mí y yo saco lo mejor de él".

Dolorosa e impresionante lesión de Nick Chubb El corredor de los Browns tuvo que ser sacado del campo en camilla

La entrada de Fitzpatrick no fue más que la de un defensivo más pequeño que tomó la decisión de intentar derribar a un jugador sin someterse a toda la fuerza de un corredor poderoso. Como dice el refrán en el futbol americano, ​​el hombre bajo gana. Pero algunas personas partidarias de los Browns vieron el golpe como intencionalmente peligroso, especialmente después de darse cuenta de cómo había lastimado a Chubb.