No me imagino canjeando a Deebo Samuel: John Lynch, gerente de los 49ers

Deebo Samuel desea un intercambio fuera de San Francisco. No es una solicitud que el gerente general John Lynch quiera cumplir.

"Nunca me puedo imaginar querer dejar atrás a Deebo", dijo Lynch a los periodistas el lunes. "Te sometes a los ejercicios de que, a pesar de que no tenemos una selección de primera ronda, tienes que ser minucioso en este proceso y prepararte para todo, y a medida que avanzas y haces eso. Es un jugador demasiado bueno". ."

Deebo Samuel, el 'playmaker' que revolucionó a los 49ers El receptor y corredor fue parte importante del triunfo de San Francisco sobre Dallas

Las razones de la solicitud de intercambio de Samuel no están claras en este momento. Las especulaciones van desde que el receptor abierto tiene un problema con su uso en la ofensiva de los 49ers hasta quizás preocupaciones sobre el contrato. Pero ni Samuel ni los Niners han expuesto las razones exactas.

Lynch se negó a entrar en detalles cuando se le preguntó varias veces el lunes.

Deebo Samuel quiere irse de los 49ers, ¿cuál será su destino? El receptor no ha logrado un acuerdo con San Francisco y buscaría equipo

"Sé que ustedes tienen trabajos que hacer, y todos tienen mucha curiosidad sobre Deebo y lo que está pasando allí", dijo. "Pediría la comprensión de sus muchachos y un poco de perspectiva de que no voy a hablar mucho hoy, porque no creo que sea productivo. No quiero hablar en nombre de Deebo y su equipo. y creo que no es productivo para nosotros hablar de cosas".

Samuel se ha convertido en uno de los creadores de juego más dinámicos de la NFL como receptor y corredor. Nadie ahuyenta a los bejeebers de una defensa como Deebo cuando tiene el balón en las manos. Al ingresar al último año de su contrato, Samuel está en línea para una extensión a largo plazo al norte de $ 20 millones por año.

En 2021, Samuel atrapó 77 pases, el máximo de su carrera, para 1,405 yardas y seis touchdowns. En la recta final, el jugador de 26 años se convirtió en una fuerza desde el backfield acarreando 59 veces para 365 yardas y ocho anotaciones durante su temporada All-Pro.