Murió la leyenda de los Cowboys, Lee Roy Jordan

EFE

Lee Roy Jordan, leyenda de los Dallas Cowboys de la NFL, con los que fue campeón en el Super Bowl VI, falleció a los 84 años, anunció este sábado el equipo texano.

"Con gran pesar compartimos el fallecimiento de Lee Roy Jordan, líder inspirador del primer equipo campeón de los Cowboys. Jordan fue una pieza clave de la 'Doomsday' de los Dallas Cowboys como el linebacker central durante 14 años", informó el equipo a través de un comunicado.

Jordan fue una pieza fundamental en la llamada defensa 'Doomsday' (Juicio Final) que guió al equipo de la estrella solitaria a ganar el primero de los cinco Super Bowls que tiene en su historia.

En aquel juego por el título de la NFL, Dallas se impuso 24-3 a los Miami Dolphins durante la temporada de 1971.

"Cinco veces seleccionado para el Pro Bowl y dos veces All-Pro, Jordan tenía instintos intrépidos, gran liderazgo y una ética de trabajo incansable. Fue la personificación del espíritu de los Cowboys", agregó el equipo.

El ex linebacker fue el primer jugador que grabó su nombre en el anillo de honor de los Cowboys después de que Jerry Jones compró la franquicia en 1989.

Lee Roy se retiró en 1976, un año antes de que Dallas ganara su segundo Super Bowl.

Rest In Peace to Crimson Tide Legend,

Lee Roy Jordan.



A champion, a leader, and forever part of Alabama Football history. pic.twitter.com/pYlwipeZc7 — Alabama Football (@AlabamaFTBL) August 30, 2025

"Su legado perdurará como un modelo de dedicación, integridad y tenacidad. El impacto de Lee Roy Jordan en el deporte y en quienes lo conocieron seguirá para siempre. Acompañamos en su sentimiento a la familia, amigos y seres queridos de Lee Roy", concluyó el comunicado.

El nacido en Excel, Alabama, en abril de 1941 arribó a los Cowboys reclutado en la primera ronda del Draft de 1963 y se mantuvo activo hasta 1974.

En 14 campañas sumó 1.236 tacleadas, 32 intercepciones y tres anotaciones en los 186 partidos que disputó.

Antes de jugar en la NFL destacó en los Alabama Crimson Tide, del fútbol americano colegial, equipo que también lamentó su fallecimiento.

"Descansa en paz la leyenda de Crimson Tide, Lee Roy Jordan. Un campeón, un líder y parte eterna de la historia del fútbol de Alabama", escribieron los Crimson Tide, con los que Jordan ganó el campeonato nacional en 1961 y fue nombrado All-American en 1962.