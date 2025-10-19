Murió Doug Martin, ex jugador de Buccaneers y Raiders

Redacción FOX Deportes

Doug Martin, exjugador de la NFL, falleció el sábado 18 de octubre de 2025 a los 36 años. Su familia confirmó la noticia el domingo 19 de octubre, solicitando respeto por su privacidad en este momento difícil. Aún no se ha revelado la causa de su muerte.

Martin fue seleccionado por los Tampa Bay Buccaneers en la primera ronda del Draft de la NFL de 2012, con la selección número 31. Durante su carrera profesional, acumuló 5,356 yardas por tierra y 30 touchdowns, además de 1,207 yardas por recepción y 2 touchdowns. Fue nombrado al Pro Bowl en 2012 y 2015, y en 2015 recibió el reconocimiento All-Pro.

Rest in peace, Doug Martin ♥️ pic.twitter.com/G6UZrp46RG — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) October 19, 2025

Antes de su éxito en la NFL, Martin destacó con los Broncos de Boise State, donde fue el primer corredor en la historia de la institución en ser seleccionado en la primera ronda del Draft de la NFL. Su estilo de juego agresivo y su capacidad para romper tacleadas le ganaron el cariño de los aficionados y el respeto de sus compañeros.

Tras su paso por los Buccaneers, Martin jugó una temporada con los Oakland Raiders (ahora Las Vegas Raiders) en 2018. A lo largo de su carrera en la NFL, acumuló más de 5,000 yardas por tierra y más de 1,000 yardas por recepción.