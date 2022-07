Mitchell Schwartz, liniero de los Chiefs, dijo adiós

El tacle ofensivo campeón en el Super Bowl LIV con los Kansas City Chiefs, Mitchell Schwartz, anunció este jueves su retiro luego de nueve temporadas en la NFL.

"Me retiro oficialmente de la NFL. Disfruté mucho de mi tiempo en la liga y me voy sintiéndome muy realizado. Ganar el Super Bowl fue el pináculo de mi carrera, ese triunfo superó mis expectativas", escribió en su mensaje de despedida.

El liniero de 33 años explicó que la lesión que sufrió en la espalda hace dos años fue determinante para tomar esta decisión.

Congratulations to Super Bowl Champion, @MitchSchwartz71, on his official retirement! 👏 pic.twitter.com/HxtxVtCgk0 — Kansas City Chiefs (@Chiefs) July 14, 2022

"Han pasado casi dos años desde que me lesioné la espalda. Me operaron en febrero pasado y he estado en rehabilitación desde entonces. Actualmente me siento muy bien, pero está claro que mi cuerpo nunca volverá a ser el mismo", confesó el jugador.

Mitchell sufrió dicha lesión en la semana seis de la temporada 2019 en un partido contra los Buffalo Bills.

En marzo del 2021 los Chiefs cortaron a Schwartz en busca de crear espacio en su tope salarial. Desde entonces el jugador no regresó a la actividad.

El nacido en Pacific Palisades, California, fue el hombre fuerte en la protección del quarterback de Kansas City desde que llegó al equipo en 2016 y hasta 2019, campaña en la que se lesionó.

Llegó a la NFL como una selección de segunda ronda para los Cleveland Browns en 2012, equipo con el que jugó hasta la temporada 2015.

En su despedida Schwartz reconoció que a pesar del éxito de su operación aún siente molestias.

"El dolor de los nervios que me bajan por las piernas ya no es algo que ocurra a diario, pero es posible que nunca desaparezca por completo. Me encanta el juego, aún me apasiona, pero es tiempo de explorar otros intereses", agregó.