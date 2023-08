Michael Oher nos está extorsionando: Familia Tuohy

Los padres adoptivos del ex jugador respondieron a las acusaciones

Luego de que Michael Oher, ex jugador de la NFL, cuya historia inspiró la realización de la película 'The Blind Side' denunciara públicamente que la familia Tuohy, que lo arropó y lo apoyó para jugar en Ole Miss, solo lo utilizó para enriquecerse, el padre adoptivo, Sean Tuohy, respondió con firmeza.

"Estamos devastados. Es molesto pensar que ganaríamos dinero con cualquiera de nuestros hijos. Pero vamos a amar a Michael a los 37 como lo amamos a los 16".

Michael Oher denunció la mentira de su familia 'adoptiva' El ex liniero denunció a losTuhoy por enriquecerse a su costa

Tuohy desmintió a Oher, quien declaró que no le habían tocado regalías por la película y aseguró que lo generado se repartió entre toda la familia: "No ganamos dinero con la película. Bueno, no ganamos una fortuna. El autor del libro nos dio una parte, pero todos en la familia, incluido Michael, recibimos una parte igual que fueron casi 14 mil dólares cada uno".

Por su parte, el abogado de la familia Tuohy, Marty Singer, señaló que lo que ahora mismo está haciendo Oher es un intento de extorsión, por lo que está dispuesto a defender a sus clientes en tribunales y evitar un abuso.

"A lo largo de los años, los Tuohy le han dado al Sr. Oher una parte igual de cada centavo recibido de 'The Blind Side'"

Y añadió: "Incluso recientemente, cuando el Sr. Oher comenzó a amenazarlos sobre lo que haría a menos que le pagaran una ganancia inesperada de ocho cifras y, como parte de ese esfuerzo de extorsión, se negaron a cobrar los pequeños cheques de ganancias de los Tuohy, aun así depositaron al Sr. Oher la parte igual en una cuenta de fideicomiso que establecieron para su hijo".