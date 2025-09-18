Miami luchó, pero los Bills fueron contundentes y siguen invictos

Hiram Marín

No se puede negar que los Miami Dolphins mejoraron notablemente. Incluso podría decirse que merecieron por momentos ganar el partido, pero cuando se sufre una intercepción cuando se tiene buena posición de campo y restan tan solo 3 minutos de juego, todo se derrumba, así como sucedió con el equipo de Florida en la derrota 31-21 ante los Buffalo Bills.

Dicha intercepción y antes un golpe al pateador que revivió a Buffalo, fueron los detonantes para que todo cambiara radicalmente para Miami, que llegaba a este encuentro desesperado, con dos derrotas a cuestas, con todo el deseo de sumar su primera victoria, pero al final llegó la tercera al hilo.

Por parte de Buffalo el panorama fue completamente distinto. Venir de atrás y aprovechar los errores del rival se convirtió en el factor principal para lograr la victoria.

Josh Allen administró perfectamente el juego y lanzó para 213 yardas y 3 pases de touchdown, además de 25 yardas por tierra.

Se esperaba una paliza y no se dio, el coach Mike McDaniel logró establecer un plan de juego agresivo, pero poco a poco las fallas de ejecución dieron al traste con su trabajo y colocaron con alfileres su puesto al frente de los Dolphins.

Contraste total al final, los Bills se colocan en la cima de la División Este de la Conferencia Americana con 3-0 y los Dolphins en el sótano de la misma con 0-3. Pudo ser diferente, pero el hubiera no existe.