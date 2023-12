México, única opción de los Cowboys para jugar fuera de Estados Unidos

El dueño del equipo, Jerry Jones aseguró que no le interesa jugar en otro país

Los Dallas Cowboys son uno de los pocos equipos de la NFL que no han salido a jugar tantos partidos al extranjero, ¿la razón?, el dueño, Jerry Jones, la dejó muy clara: si los Cowboys ceden un partido como locales, será solo para jugar en México.

El equipo de la estrella solitaria ha visitado la Ciudad de México en tres ocasiones y una más en Monterrey, pero todas estas visitas han sido para disputar juegos de pretemporada.

"Si renunciamos a un partido en casa quiero que sea para jugar en México. Esa es nuestra sinergia y afinidad natural con nuestra base de fanáticos", dijo Jones.

El propietario del conjunto aseguró que no tiene nada contra Brasil, pero no lo ve como opción para que su equipo juege un partido allá: "Tengo muchos negocios en Brasil. Soy uno de los concesionarios de automóviles más grandes que hay en ese país, pero no estoy tan interesado en que los Cowboys jueguen allí como en la Ciudad de México"

Destacó que la comunión entre México y los Cowboys es única, pues sabe que en el Estadio Azteca jugarían como locales: "Hay muchos fanáticos por los que muchos equipos podrían sentirse atraídos, aunque no tanto para los Cowboys. Nosotros tenemos la asistencia más alta de la NFL y permítanme decir esto; cuando no estemos jugando aquí en casa, quiero estar en la Ciudad de México, punto"