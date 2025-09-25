Me gusta mostrar mi personalidad: Baker Mayfield

Redacción FOX Deportes

Baker Mayfield ha vivido de todo en su carrera en la NFL: desde ganar partidos de playoffs hasta ser dado de baja. A lo largo de todo eso, su personalidad se ha mantenido constante.

La personalidad del quarterback de los Buccaneers ha brillado particularmente en el podio durante su carrera. Pero aunque podría pensarse que Mayfield habla desde una posición de confianza en las conferencias de prensa, en realidad se dirige a los reporteros con una mentalidad vulnerable.

Baker Mayfield y una noche para no olvidar

“Para mí, es que no lo tengo todo resuelto”, le dijo Mayfield a Mark Sánchez en un episodio reciente de Rearview de FOX Sports. “Creo que ser auténtico significa admitir que sigo aprendiendo en este viaje de vida y, sobre todo, en este viaje del futbol americano. No lo tengo todo resuelto, y es divertido poder mostrar un poco de vulnerabilidad, de debilidad, porque, para mí, eso es algo con lo que la gente se puede identificar”.

Que los aficionados en casa vean o no a Mayfield como alguien cercano depende de cada quien. Pero lo innegable del quarterback estrella es que ha sido refrescantemente honesto desde que los Browns lo seleccionaron con la primera selección global del Draft de la NFL 2018 hasta hoy, ya consolidado como uno de los mejores quarterbacks de la liga.

El ejemplo más reciente de la franqueza de Mayfield llegó tras la emocionante victoria de los Buccaneers en la Semana 3 contra los Jets. Dijo abiertamente que el triunfo fue “personal” para él y para varios de sus compañeros, señalando que quería vengarse del coordinador defensivo de los Jets, Steve Wilks, quien lo había cortado en su etapa con los Panthers en 2022.

“Tú sabes que significa más para esos muchachos”, le dijo Mayfield a Sánchez, refiriéndose al entrenador Todd Bowles y al edge Hasson Reddick por su pasado con los Jets. “Obviamente, mi historia con Steve Wilks. No es que el partido se trate de eso, pero sí es un poco de motivación extra para el grupo. Algo en qué unirse. Como competidores en el más alto nivel del futbol americano, buscas cualquier cosa que te motive un poco más”.

Ese nivel de apertura y honestidad le pareció casi extraño a Sánchez. El ex quarterback de la NFL confesó que durante su carrera sentía que debía “guardar todo eso dentro” y que estaba “un poco asustado de dejar salir algo”.

Claro, Sánchez pasó buena parte de su carrera con los Jets, en un mercado mediático enorme como Nueva York, que no se parece a la mayoría de las ciudades. Pero Mayfield también jugó en Cleveland, una plaza fanática del futbol americano, y eso nunca le impidió mostrarse tal como es frente a los micrófonos.

“Voy a seguir avanzando en lo que sea, bueno o malo, tratando de aprender de cada situación y llevarme algo de cada experiencia”, dijo Mayfield. “Creo que de ahí viene todo. No tengo que fingir”.