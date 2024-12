Maxx Crosby, fuera el resto de la temporada por lesión

El defensive end estrella de los Raiders de Las Vegas, Maxx Crosby, ya fue descartado para el partido en casa del lunes por la noche contra los Atlanta Falcons debido a una lesión en el tobillo, y ahora confirmó informes anteriores de que se someterá a una cirugía que pondrá fin a su temporada.

"Por mucho que me duela escribir esto, no jugaré el resto de la temporada", escribió Crosby en Instagram. "Es la segunda vez este año que me enrollo en el mismo tobillo y ahora requerirá cirugía... Me someteré a esta cirugía y estaré en un camino de guerra por la grandeza todos los días y volveré a ser la mejor versión de mí mismo".

Raiders pass rusher Maxx Crosby announces on Instagram he requires ankle surgery, won't play rest of season. pic.twitter.com/5BqVwedBmW — NFL (@NFL) December 15, 2024

Actualmente en su sexta temporada, Crosby, de 27 años, es tres veces Pro Bowler. Terminó cuarto en la votación de Jugador Defensivo del Año la temporada pasada.

Crosby se perdió un partido a principios de esta temporada debido a una lesión. Había sido titular en todos los partidos de las cuatro temporadas anteriores.

El mariscal de campo Aidan O'Connell, quien tiene una contusión en la rodilla izquierda, está en duda. No ha practicado los últimos tres días, pero el entrenador Antonio Pierce ha expresado su esperanza de que O'Connell juegue.

Si O'Connell no es titular, los Raiders recurrirán a Desmond Ridder, quien se enfrentaría a su antiguo club. Ridder inició 13 partidos para los Falcons la temporada pasada.