Marquise Goodwin, fuera de los 'training camps' por coágulos en la sangre

El receptor abierto de los Cleveland Browns, Marquise Goodwin, se perderá el inicio del campo de entrenamiento debido a coágulos de sangre en sus piernas y pulmones, anunció el equipo el viernes. Brown fue colocado en la lista de enfermedades activas/no relacionadas con el futbol americano.

Goodwin dijo que comenzó a experimentar síntomas que incluían dificultad para respirar y molestias en las piernas durante los entrenamientos de OTA en la primavera, y un chequeo posterior resultó en el descubrimiento de los coágulos.

"Fue realmente alarmante al principio porque he sufrido lesiones a lo largo de mi carrera, pero nunca ha habido algo como esto que pueda convertirse en algo perjudicial si no se atiende", dijo Goodwin, a través del sitio web del equipo. "Fue aterrador al principio, pero ahora me siento cómodo con eso. He orado y simplemente se lo entregué a Dios. Está fuera de mi control, y lo único que puedo controlar es mi esfuerzo y actitud y cómo afronto cada día para seguir adelante".

Goodwin estaba listo para jugar su primera temporada como los Browns este otoño después de firmar con Cleveland esta temporada baja. Pero ahora ese debut podría quedar en suspenso mientras se ocupa de su salud.

El receptor abierto veterano, que está entrando en su décimo año en la liga, ha pasado tiempo con otros cuatro equipos desde que fue reclutado en 2013.