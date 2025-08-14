Madden 26 ya está aquí y es más que espectacular

EFE

A falta de tres semanas para que arranque la temporada de futbol americano, llega una nueva entrega del simulador oficial de la NFL, Madden 26, que, como cada año, lo hace con aspectos clave de mejora como revitalizar el modo ‘Franquicia’, añadir rasgos únicos a los quarterbacks para que se sientan únicos y trasladar la realización televisiva única de cada encuentro de la temporada, de la vida real a la videoconsola.

En esta ocasión, el protagonista de la portada será el corredor de los campeones Philadelphia Eagles, Saquon Barkley, quien estuvo cerca de ser el MVP 2025, pero además fue Ofensivo del Año y curiosamente porta el número 26.

En un mundo en el que cada vez se busca ofrecer más experiencias con el deporte como excusa, Madden 26 ofrece que los aficionados a la NFL puedan disfrutarla desde el sillón de su casa, también antes de que arranque la temporada 2025-2026 con el Thursday Night Football en el que los actuales campeones, Philadelphia Eagles reciben a una franquicia histórica venida a menos, los Dallas Cowboys.

Un partido que, como cualquiera que se le ocurra configurar al usuario, se puede jugar desde este jueves en todas las plataformas. Y se siente diferente a entregas anteriores de Madden, ya que para ésta se han incluido diferentes mejoras, especialmente en un aspecto principal del futbol americano y, por ello, del videojuego: los quarterbacks.

La franquicia de videojuegos ha incluido rasgos únicos para los pasadores, llamados QB Traits, que hacen que cada estrella se sienta única y diferente, plasmando el estilo de juego de cada uno y reflejando el estilo de juego con el que cada fin de semana de la temporada ponen sobre el césped.

Las lecturas de Jalen Hurts, los pases imposibles de Patrick Mahomes, las yardas de carrera de Lamar Jackson, los pases de grandes yardas de Josh Allen… Estilo y forma estudiados de cada uno de ellos con el objetivo, cumplido, de que la realidad se refleje en el mando.

También se desarrolló con éxito una IA más intuitiva, con lecturas de partido más inteligentes según el marcador, el tiempo restante o la dinámica del juego en la toma de decisiones de la CPU, así como defensas más sólidas.