Los Raiders dieron el primer golpe en la pretemporada

Independientemente del resultado, lo mejor fue que NFL está de regreso y lo hizo con el emblemático juego del Salón de la Fama, en el que Las Vegas Raiders derrotaron 27-11 a los Jacksonville Jaguars y se dio comienzo a la pretemporada.

Los dos equipos estrenaron estructura. Nuevos entrenadores en jefe, nuevos coordinadores y por supuesto jugadores.

Los Raiders con Josh McDaniels lucieron agresivos, con un Josh Jacobs que brilló en el primer cuarto y mostró parte de lo que se verá de él en la temporada regular.

El terreno era irregular debido a la lluvia, por lo que ambos coaches optaron por guardar a sus quarterbacks titulares. Así, tanto Trevor Lawrence como Derek Carr fueron dos espectadores más, aunque antes de que comenzara a llover, durante el calentamiento, parecía que ambos jugarían.

Empezar ganando siempre será lo mejor , bien @Raiders !!!@blackholefansmx https://t.co/TA8MRHJcVA — JORGE MILHE (@JORGEMILHE) August 5, 2022

Únicamente en el tercer cuarto y al final del cuarto, los Jaguars opusieron algo de resistencia, pero lo que sí hay que mencionar es que con Doug Pederson por lo menos se ve un poco más de orden de lo que se vio en las dos temporadas anteriores.

Será la próxima semana cuando la pretemporada continúe, con los partidos del 11 de agosto, con el New York Giants vs. New England Patriots y el Tennessee Titans vs. Baltimore Ravens.