Los Raiders buscan quarterback titular, Aidan O'Connell se fracturó

EFE

Las Vegas podría estar buscando un quarterback suplente tras su último partido de pretemporada. Aidan O'Connell sufrió una fractura de muñeca derecha el sábado por la noche y se espera que esté fuera de seis a ocho semanas, anunció el entrenador en jefe de los Raiders, Pete Carroll, tras la derrota del equipo por 20-10 ante los Arizona Cardinals.

"Se fracturó la muñeca; está lesionado y va a tardar un tiempo", dijo Carroll. "Es un duro golpe para nosotros".

O'Connell salió del partido en la primera mitad tras participar en dos series. Fue capturado durante su primera serie ofensiva, perdiendo un balón suelto en el proceso, pero regresó para la siguiente posesión de los Raiders. La noche de O'Connell terminó con 3 de 4 pases para 36 yardas.

El novato Cam Miller, quien ha estado compitiendo por un puesto en la plantilla, terminó el partido desde el segundo cuarto. Su extensa actuación culminó con 102 yardas en 12 de 24 pases, pero buena parte de esas cifras se produjeron durante la última serie ofensiva en tiempo de espera.

La lesión de O'Connell supone un gran revés para Las Vegas, especialmente con la temporada regular a la vuelta de la esquina. El quarterback de tercer año tiene amplia experiencia como titular y se considera un sólido suplente detrás de Geno Smith, quien fue adquirido mediante canje esta temporada baja.

Es poco probable que los Raiders se sientan cómodos con Miller en ese puesto, pero pronto podrían surgir otras alternativas a medida que los equipos reduzcan sus plantillas para cumplir con la fecha límite de 53 jugadores del martes.

Los Raiders abren la temporada 2025 en Nueva Inglaterra el domingo 7 de septiembre.