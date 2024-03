Los Patriots buscarán deshacerse de Mac Jones

El experimento con el quarterback no le resultó al equipo de New England

La era posterior a Tom Brady no ha sido lo que los New England Patriots esperaban. Apostaron a Mac Jones como un probable sucesor, pero únicamente se llevaron decepción tras decepción, pues el egresado de Alabama no resultó nada ni siquiera cercano a lo que aspiraban.

Ahora, de acuerdo a diversos reportes, los Patriots buscarían utilizar a Jones como moneda de cambio de cara al próximo draft, en el que, también comenzando una nueva era sin Bill Belichick en los controles, irían por un quarterback en la primera ronda.

¿Es necesaria tanta presión sobre el novato de los Patriots, Mac Jones? Las innecesarias y absurdas comparaciones con Tom Brady no se han hecho esperar

El recién nombrado head coach de los Patriots, Jarod Mayo, no se ha pronunciado aún sobre lo que sucederá con la posición de quarterback. Sus opciones son claras: mantener a Jones y realmente comenzar una competencia interna con Bailey Zappe o buen buscar a algún elemento de experiencia o definitivamente reclutar y darle la oportunidad da un novato.

Para muchos lo que sucedió con Jones fue simplemente que no se adaptó al 'Patriot Way' de Bill Belichick, por lo que la esperanza podría continuar si es que Mayo le da una oportunidad de demostrar que puede ser el quarterback titular de New England.

Pero por lo pronto, la situación es clara: Mac Jones está más cerca de irse que de continuar.