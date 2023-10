Los Lions son de verdad y lo demostraron

Aunque se produjo contra un oponente percibido más débil, Detroit demostró el lunes por la noche que la derrota por 38-6 contra los Ravens una semana antes fue más una anomalía que una tendencia o un motivo de preocupación, al vencer de manera contundente 26-14 a Las Vegas Raiders.

Aunque les tomó un tiempo finiquitar el juego debido a ataques iniciales metódicos que no llegaron a la zona de anotación y un caso grave de pérdidas de balón, los Lions siempre parecieron estar en el asiento del conductor en el camino hacia una sexta victoria.

Además de un pase inexplicablemente malo que oscilaba entre un fallo y un tiro descartado antes de aterrizar en los brazos del esquinero de los Raiders, Marcus Peters, Jared Goff permaneció en el sistema para supervisar un ataque constante que acumuló 486 yardas.

No obstante un lapso en el que la defensiva de Detroit permitió que los Raiders lograran un progreso real, limitó a Las Vegas a 157 yardas totales y no más de 24 yardas en cualquiera de sus otras 10 posesiones. El marcador no lo demostró, pero éste juego realmente no fue parejo.