Los Lions 'arrollaron' a los Ravens en su propia casa

Hiram Marín

En un juego intenso de Monday Night Football, los Detroit Lions se impusieron 38-30 a los Baltimore Ravens en el M&T Bank Stadium, con lo que mejoraron su récord a 2-1. Ambos equipos mostraron fortaleza ofensiva, pero fue la defensa de los Lions la que marcó la diferencia en la segunda mitad.

El backfield de Detroit, compuesto por Jahmyr Gibbs y David Montgomery, fue imparable. Montgomery acumuló 151 yardas en 21 acarreos, incluyendo una espectacular carrera de 72 yardas, mientras que Gibbs sumó 67 yardas y dos touchdowns en 22 acarreos, destacando por su habilidad para encontrar espacios y su versatilidad en el juego.

tap tap tap pic.twitter.com/IRWlRVyq5f — Detroit Lions (@Lions) September 23, 2025

Esta combinación permitió a los Lions dominar el reloj y mantener a la defensa de los Ravens constantemente en el campo.

La defensa de Detroit fue igualmente dominante, especialmente en la presión sobre Lamar Jackson. Los Lions lograron siete capturas sobre el quarterback de Baltimore, con Derrick Barnes y Aidan Hutchinson como piezas clave en la presión constante.

La defensiva de los Lions fue una pesadilla para Lamar Jackson

Esta presión obligó a Jackson a apresurar sus decisiones y limitó su capacidad para ejecutar jugadas explosivas. Además, un fumble crucial de Derrick Henry en el último cuarto permitió a los Lions ampliar su ventaja y sellar la victoria.

Con esta victoria, los Lions demostraron ser un equipo equilibrado y peligroso, capaz de dominar tanto en el ataque terrestre como en la defensa. La combinación de un juego terrestre efectivo y una defensa agresiva será fundamental para sus aspiraciones en la temporada 2025.