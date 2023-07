¿Los Jets en el Super Bowl?, para Aaron Rodgers es posible

Hay un ambiente diferente alrededor de los New York Jets. Incluso en una liga en la que los equipos en último lugar se convierten rutinariamente en equipos de playoffs al año siguiente, esta emoción relacionada con los Jets se siente como si estuviera en un nivel que la franquicia no ha experimentado en años.

Y con ese cambio, dijo el receptor abierto de los Jets, Garrett Wilson, viene un conjunto diferente de expectativas, incluso para un equipo que no ha estado en los playoffs en 12 temporadas o ganado un campeonato en más de 50 años.

Terminó el misterio: Aaron Rodgers se va a los Jets El equipo neoyorquino oficializó el acuerdo con los Packers por el quarterback

"Sí, no voy a fingir, queremos ganar el Super Bowl", dijo Wilson el jueves; el primer día oficial del campo de entrenamiento de los Jets. "Está bien hablar de eso. Si quieres ir a buscar esa mi..da, hazlo".

Una gran razón para el nuevo optimismo claramente tiene que ver con la llegada de Aaron Rodgers. Y Rodgers está de acuerdo con el enfoque de Wilson para elevar el nivel de expectativas

"Queremos que todos se suban al carro ahora", dijo Rodgers a los periodistas el jueves. "... Las altas expectativas son algo bueno, queremos y podemos llegar al Super Bowl o a donde nosotros querramos".

Ahora descubrimos qué tan rápido Rodgers puede adaptarse a sus compañeros de equipo y, sin duda, cómo los Jets se asimilan con Rodgers. Junto con el quarterback cuatro veces MVP, los Jets trajeron a varios de sus antiguos aliados en Green Bay, a saber, los WR Allen Lazard y Randall Cobb, el pasador suplente Tim Boyle y el coordinador ofensivo Nathaniel Hackett.

Aaron Rodgers y el equipo 'All Pro' ofensivo 2021-2022

Cuando se le preguntó si esta es la ofensiva de los Packers, los Jets ahora están bajo el mando de Hackett, Lazard dijo: "Es la ofensiva de Aaron Rodgers".

El entrenador en jefe de los Jets, Robert Saleh, cree que su nuevo quarterback podría tener una habilidad única para poner en orden el barco de este equipo.

"Es un entrenador que aún puede jugar al futbol americano", dijo Saleh el jueves.

La parte de la enseñanza no estará en Rodgers, pero se ganó la reputación de ser un perfeccionista en Green Bay, mostrando ocasionalmente su enojo cuando las cosas no salieron según lo planeado. Rodgers no negó que así era a veces con los Packers, pero insiste en que se ha suavizado con la edad y la sabiduría.

"Tal vez al principio de mi carrera me enojaba un poco más fácilmente", dijo. "Ahora siento que estoy un poco menos emocionado a medida que envejezco".