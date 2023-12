Los Jets aclaran: Aaron Rodgers aún no está para jugar

El hecho de que el veterano quarterback ya entrene, no signfica que esté recuperado

La norticia que se dio este domingo quizá no era la esperada, pero la imagen del quarterback de los Jets, Aaron Rodgers, corriendo hacia el campo de práctica la semana pasada (una vista que encendió a sus compañeros de equipo) trajo el tipo de positividad del que Nueva York ha carecido durante una temporada frustrante.

La directiva y el staff de coacheo de los Jets acabaron con los rumores y mencionaron a través de un comunicado, que si bien están bastante satisfechos por el avance de Rodgers pese a la lesión, el veterano no está listo para volver a jugar en la actual temporada y tendrán que esperar al año siguiente.

79 días después de romperse el tendón de Aquiles, Aaron Rodgers vuelve El quarterback se reincorporará a los entrenamientos de los Jets.

Rodgers fue descartado para el partido de este domingo contra los Atlanta Falcons, una designación esperada para el jugador de 40 años a quien se le abrió su ventana de práctica durante la semana. Si no está activado antes de diciembre, no puede jugar esta temporada y de acuerdo a lo informado: no lo hará.

¿Seguirá entrenando?, sí, ¿seguirá mejorando su forma física?, sí, pero con todo y las anteriores respuestas positivas, viene la más importante y es negativa, ¿ya cumplió completamente con su recuperación?... obviamente no lo ha hecho.