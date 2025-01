Los Indianapolis Colts jugarán en Alemania

La NFL reveló este miércoles que los Indianapolis Colts serán locales en el primer partido de temporada regular en la historia de la liga que tendrá lugar en el Estadio Olímpico de Berlín, Alemania, en la campaña 2025.

Los Colts se unen en la participación de la serie internacional de partidos fuera de Estados Unidos a los New York Jets, Cleveland Browns y Jacksonville Jaguars, que el pasado viernes fueron designados para disputar un partido como locales en Londres.

Los rivales de Colts, Jets, Browns y Jaguars serán dados a conocer una vez que se anuncie el calendario de la temporada 2025 de la NFL en un par de meses.

See you soon, Berlin.



Wir sehen uns bald, Berlin. pic.twitter.com/qPIOWQDAyQ