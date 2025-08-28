Los imperdibles uniformes alternos de los equipos de la NFL

Hiram Marín

Desde los 'Color Rush', los equipos de la NFL no habían presentado cambios radicales en sus uniformes o utilizado indumentaria alterna que fuera completamente distinta a lo que normalmente presentan en los emárrillados, pero todo cambiará a partir de este 2025 con los uniformes 'Rivalries', que utilizarán franquicias de las Divisiones Este de la Conferencia Americana y Oeste de la Conferencia Nacional.

San Francisco 49ers, Los Angeles Rams, Arizona Cardinals, Seattle Seahawks, New England Patriots, Miami Dolphins, New York Jets y Buffalo Bills serán los equipos pioneros y tanto la liga como Nike, presentaron las indumentarias con un espectacular video por equipo.

Los uniformes tienen varias temáticas, inspiradas en situaciones características de las ciudades que cada equipo representa y serán utilizados en partidos específicos, contra equipos contra los que tienen una gran rivalidad.

Se espera que en 2026 y 2027 sean otros los equipos que presentan sus uniformes de esta línea, de tal manera que terminando este periodo, todos tengan su versión.