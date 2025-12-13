Los Colts lo confirmaron: Philip Rivers será titular ante Seattle

Redacción FOX Deportes

Philip Rivers será quarterback titular este domingo con los Colts, en un regreso inesperado a la NFL a los 44 años de edad.

El veterano fue activado en el roster de Indianapolis tras una serie de lesiones en la posición, lo que abrió la puerta a que el equipo recurriera a su experiencia para afrontar el partido de la Semana 15.

Rivers no disputaba un encuentro oficial desde la temporada 2020, precisamente con los Colts, y su regreso se da en medio de una situación de emergencia para la franquicia.

El cuerpo técnico lo proyecta como quarterback titular, confiando en su conocimiento del sistema y su capacidad para manejar el partido, más allá del tiempo que llevaba retirado.

Philip Rivers regresó del retiro y ya entrenó con los Colts

De confirmarse su participación este domingo, Philip Rivers se convertirá en el jugador activo más veterano de la temporada 2025 de la NFL, superando a cualquier otro jugador en activo este año. Con 44 años, su presencia en el campo representa uno de los regresos más llamativos en la historia reciente de la liga.

El duelo marcará un capítulo singular en la carrera del quarterback, quien vuelve a tomar snaps en una campaña regular tras casi cinco años fuera, en un contexto donde los Colts buscan estabilidad y liderazgo en una etapa clave del calendario.