Publicación: viernes 24 de octubre de 2025

Redacción FOX Deportes

Los Chargers fueron una auténtica aplanadora

Los Angeles tuvo un gran partido y venció de manera categórica los Minnesota Vikings

Los Angeles Chargers se impusieron 37-10 sobre los Minnesota Vikings, en un partido que controlaron desde el inicio con un ataque terrestre dominante.

La línea ofensiva abrió huecos constantes y el equipo gestionó el reloj con paciencia y eficacia. Jim Harbaugh dirigió una escuadra muy concentrada, que aprovechó bien sus posesiones para sumar puntos. Minnesota nunca encontró ritmo ofensivo y pagó caro sus errores.

El novato Kimani Vidal fue la figura de la noche: 117 yardas en 23 acarreos y un touchdown, cada carrera con fuerza y sentido de lectura, obligando a la defensiva rival a ajustarse. Vidal tuvo carreras largas y también ganó yardas después del contacto, demostrando que puede ser una pieza clave en el juego de control. Su actuación le dio al equipo balance y alivió la presión sobre el juego aéreo.

Los Vikings intentaron reaccionar en la segunda mitad, pero la defensa de Los Ángeles respondió con tackles fuertes y paradas en tercera oportunidad.

Los Chargers se vistieron como en sus mejores épocas

Justin Herbert lució el uniforme al que le dio lustre LaDainian Tomlinson
Los Chargers recordaron sus mejores épocas en San Diego, cuando llegaron al Super Bowl

Carson Wentz y el ataque aéreo de Minnesota no consiguieron conectar en los momentos decisivos; las series se alargaron sin puntos. La diferencia en el control del tiempo de posesión terminó por decantar el duelo a favor de los locales.

La victoria fue una demostración de carácter colectivo: gestión de juego por parte del staff, un juego terrestre eficaz y una defensa que sostuvo en los tramos importantes. Vidal se ganó aplausos legítimos y deja claro que tendrá un rol relevante si mantiene este nivel. Partido redondo para los Chargers y señal de que el equipo responde bajo la dirección de Harbaugh.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS