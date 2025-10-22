Los Chargers fueron una auténtica aplanadora

Redacción FOX Deportes

Los Angeles Chargers se impusieron 37-10 sobre los Minnesota Vikings, en un partido que controlaron desde el inicio con un ataque terrestre dominante.

La línea ofensiva abrió huecos constantes y el equipo gestionó el reloj con paciencia y eficacia. Jim Harbaugh dirigió una escuadra muy concentrada, que aprovechó bien sus posesiones para sumar puntos. Minnesota nunca encontró ritmo ofensivo y pagó caro sus errores.

PRIME TIME DUB pic.twitter.com/ajF6h4Vcuv — Los Angeles Chargers (@chargers) October 24, 2025

El novato Kimani Vidal fue la figura de la noche: 117 yardas en 23 acarreos y un touchdown, cada carrera con fuerza y sentido de lectura, obligando a la defensiva rival a ajustarse. Vidal tuvo carreras largas y también ganó yardas después del contacto, demostrando que puede ser una pieza clave en el juego de control. Su actuación le dio al equipo balance y alivió la presión sobre el juego aéreo.

Los Vikings intentaron reaccionar en la segunda mitad, pero la defensa de Los Ángeles respondió con tackles fuertes y paradas en tercera oportunidad.

Los Chargers se vistieron como en sus mejores épocas

Carson Wentz y el ataque aéreo de Minnesota no consiguieron conectar en los momentos decisivos; las series se alargaron sin puntos. La diferencia en el control del tiempo de posesión terminó por decantar el duelo a favor de los locales.

La victoria fue una demostración de carácter colectivo: gestión de juego por parte del staff, un juego terrestre eficaz y una defensa que sostuvo en los tramos importantes. Vidal se ganó aplausos legítimos y deja claro que tendrá un rol relevante si mantiene este nivel. Partido redondo para los Chargers y señal de que el equipo responde bajo la dirección de Harbaugh.