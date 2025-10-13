Los Bills salieron sin brújula y lo pagaron en el resultado

Redacción FOX Deportes

Difícilmente los Buffalo Bills de los últimos años se habían visto tan inoperantes. Este lunes el equipo guiado por Josh Allen cometió una cantidad increíble de errores, su defensiva fue un desastre y la ofensiva se quedó corta, para caer 21-14 ante unos impetuosos Atlanta Falcons.

La noche en el Mercedes-Benz Stadium comenzó con un traspié para Buffalo. En la primera jugada ofensiva de Atlanta, Bijan Robinson fue derribado y el balón se soltó, pero una infracción anuló la recuperación de los Bills. Los Falcons aprovecharon ese inicio y encaminaron una serie ofensiva que culminó con una carrera de 21 yardas de Tyler Allgeier para abrir el marcador.

Look good

Play good

Feel good

Win good — Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) October 14, 2025

Buffalo respondió poco después. Josh Allen conectó con Dawson Knox para un pase de 19 yardas que emparejó el marcador 7-7. Sin embargo, Atlanta tomó nuevamente ventaja: Michael Penix Jr. encontró a Drake London en zona roja para un touchdown, y luego Bijan Robinson escapó por el centro con un acarreo de 81 yardas que amplió la diferencia a 21-7 antes del descanso.

En la segunda mitad, los Bills intentaron la remontada. En el tercer cuarto, Allen lanzó un pase de 16 yardas a Ray Davis para acercarse 14-21. Buffalo consiguió frenar momentáneamente el impulso de Atlanta, incluso bloqueando un intento de gol de campo en el tramo final. No obstante, pese a sus esfuerzos y algunas jugadas prometedoras, la ofensiva visitante no logró superar la defensa rival ni concretar el empate en los minutos finales.

En cifras, Atlanta corrió para 217 yardas frente a las 110 de Buffalo, y en el juego aéreo los Falcons sumaron 237 frente a 127 de los Bills. El equipo de Sean McDermott sufrió cuatro capturas y no pudo recuperar balones sueltos. Con un ataque terrestre dominante y una defensiva oportuna, los Falcons resistieron hasta el final para imponerse 21-14 y firmar una victoria clave en casa.