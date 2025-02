Los Angeles Rams jugarán en Australia

Roger Goodell, comisionado de la NFL, anunció este miércoles que Los Angeles Rams jugarán en Melbourne, Australia, en el primer partido de la temporada regular de 2026.

"Expandirnos con los Rams a Melbourne, Australia, una hermosa ciudad con una rica historia deportiva, subraya nuestras ambiciones de convertirnos en un deporte global y acelerar el crecimiento internacional", aseveró el comisionado.

Stanley Kroenke, propietario de Los Angeles Rams, se mostró entusiasmado de que su equipo fuera elegido para abrir el mercado australiano.

From North America to Europe to South America… and finally Australia! We’re coming Down Under. 🇦🇺



Express your interest ahead of the 2026 @NFL Melbourne Game. 👉 https://t.co/mHEV3yfFBu pic.twitter.com/04ZfM5JPyO