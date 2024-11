Las lesiones no dejan en paz a los San Francisco 49ers

Kyle Shanahan, entrenador de los San Francisco 49ers, afirmó este viernes que la plaga de lesiones que aqueja a su equipo lo dejará sin sus estelares Trent Williams, Nick Bosa y Dre Greenlaw en el vital juego de la semana 13 del próximo domingo ante los Buffalo Bills.

"Tenemos que entender el proceso por el que pasamos y el tiempo que requiere cada uno para regresar al campo. Los muchachos no se han recuperado de la manera que esperábamos. Contamos con que tengan una mejor oportunidad la próxima semana, esta semana no pudieron entrenar, no estuvieron ni cerca de recuperarse", afirmó el coach en la previa de su visita a Buffalo.

Trent Williams es un veterano líder de la línea ofensiva vital en la protección al quarterback. Nick Bosa y Dre Greenlaw son un par de líderes de la defensiva, tres bajas a las que se unen el esquinero Deommodore Lenoir, el guardia Aaron Banks y el tackle defensivo Jordan Elliott.

Para colmo de males, Brock Purdy, 'quarterback' titular de los gambusinos, está en duda para regresar a los controles del equipo por la lesión en el hombro que hizo que se perdiera el juego de la semana pasada en el que perdieron 38-10 ante los Green Bay Packers, en el que vio acción Brandon Allen, segundo mariscal de campo.

"Brock no jugará si no está al cien por cien. El hecho de que estuviera activo en la práctica y tuviera repeticiones nos permite confiar en que podríamos tenerlo de regreso", señaló el entrenador.

Green Bay exhibió a unos mermados 49ers

Con Allen como titular ante Packers los Niners sólo anotaron 10 puntos, la menor cantidad de la temporada, en una derrota aplastante ante los Green Bay Packers.

El partido del domingo contra los Bills, el segundo mejor equipo de la Conferencia Americana, que tiene marca de nueve ganados y dos perdidos, es de gran importancia para los 49ers que marchan últimos en el Oeste de la Conferencia Nacional (NFC) con 5-6, a una victoria de Seattle Seahawks y Arizina Cardinals, que son uno y dos con marca de 6-5.

De ahí que el regreso de Purdy sea crucial para recuperar su fuerza ofensiva y mantenerse en la pelea por el título de la división que parece será la única manera de clasificar a los playoffs.