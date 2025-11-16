La NFL sancionó a Ja'Marr Chase

Redacción FOX Deportes

La NFL suspendió este lunes por un partido a Ja'Marr Chase, receptor de los Cincinnati Bengals, por escupir a Jalen Ramsey, esquinero de los Pittsburgh Steelers, en su duelo del pasado domingo.

"Ja'Marr Chase escupió al esquinero de Pittsburgh Jalen Ramsey, violando la Regla 12, Sección 3, Artículo 1, que se aplica a cualquier acto contrario a los principios generalmente aceptados de la deportividad", escribió la liga a través de un comunicado.

La suspensión le costará a Chase su salario semanal de 448.333 dólares, además de una bonificación de 58.823 dólares por juego que ahora perderá.

Para castigar al receptor por un partido la NFL se basó en el precedente que sentó la sanción impuesta a Jalen Carter, tackle defensivo de los campeones Philadelphia Eagles, quien escupió a Dak Prescott, mariscal de campo de los Dallas Cowboys, en la semana uno de la temporada.

Al final del partido de la semana 11 en el que los Steelers derrotaron 34-12 a los Bengals, el jugador de 25 años negó haber escupido a Ramsey en una acción que no fue penalizada en el campo, pero luego de la revisión del vídeo fue verificada.

"Es una de las cosas más irrespetuosas que alguien puede hacer. Honestamente, es lo que hacen los cobardes", aseveró Jalen Ramsey sobre el incidente.