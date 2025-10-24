La NFL puso al tanto a su personal sobre la prohibición de apuestas

EFE

La NFL recordó este viernes a sus 32 equipos sobre la estricta prohibición de apuestas para todo el personal que hace parte de la entidad luego del escándalo que azotó esta semana a la asociación nacional de baloncesto (NBA) en Estados Unidos.

"Esta semana, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció dos acusaciones federales relacionadas con conspiraciones de apuestas ilegales que involucran a jugadores y entrenadores de la NBA. Estos acontecimientos ponen de relieve los riesgos que enfrentan todos los deportes en el entorno actual y sirven como recordatorio de la necesidad de adherirse estrictamente a la Política de Apuestas de la NFL", escribió la liga en el comunicado enviado a sus equipos.

The NFL sent a memo to clubs today, reminding players about the league’s gambling policy — specifically pertaining to the prohibition on prop bets. pic.twitter.com/cxwOF4buzl — Tom Pelissero (@TomPelissero) October 24, 2025

En el escrito la NFL hace referencia a lo sucedido el pasado jueves cuando las autoridades estadounidenses efectuaron una operación en la que arrestaron a más de 30 personas involucradas en apuestas deportivas ilegales y partidas de póker amañadas, entre las que destacaron varias figuras de la NBA.

En los detenidos aparecieron los nombres de Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers; Terry Rozier, de los Miami Heat, y el exelemento de equipos como Heat, Bucks y Cavaliers, Damon Jones.

Por eso la National Football League subrayó en su escrito que las apuestas en cualquiera de sus modalidades están prohibidas para sus jugadores.

"Se debe recordar a los jugadores que tienen prohibido participar o facilitar cualquier forma de apuestas ilegales, ya sea en deportes, juegos de casino o de cualquier otro tipo. Esto incluye apostar en un sitio web o aplicación, a través de una casa de apuestas o cualquier forma de apuesta en estados donde no es legal", puntualizó la liga.

A este comunicado se unió el enviado por la NFLPA (Asociación de Jugadores de la liga) a los elementos de las 32 franquicias en torno a la misma situación.

"Tenga en cuenta que la NFL monitorea los podcasts de jugadores e investiga aquellos que puedan estar asociados o patrocinados por alguna entidad de apuestas", recordó la NFLPA a sus jugadores.