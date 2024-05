La NFL no está abierta a todas las opiniones: Colin Kaepernick

El ex quarterback de los 49ers criticó el comunicado publicado recientemente por la liga

Colin Kaepernick, ex quarterback de los San Francisco 49ers, dijo este viernes que duda de la afirmación de la NFL respecto a que está abierta a todas las opiniones.

"Es por eso que no sigo en esa organización y todavía no me importa quién actúa en su espectáculo de medio tiempo", dijo el exjugador a través de sus redes sociales.

Kaepernick, ahora con 35 años, llevó a los 49ers al Super Bowl XLVII que perdieron ante los Baltimore Ravens en la temporada 2012.

Su personalidad trascendió por las protestas contra el racismo que encabezó en 2016 al poner una rodilla en el campo mientras se entonaba el himno de Estados Unidos antes del inicio de los partidos, un gesto que no gustó al entonces presidente Donald Trump.

En mayo del 2018 Roger Goodell, comisionado de la NFL, informó que la liga determinó de manera unánime que por reglamento los jugadores deberían permanecer de pie durante el Himno Nacional.

Kaepernick dejó a los 49ers para convertirse en agente libre, pero a pesar de haber demostrado su capacidad para comandar una ofensiva no volvió a encontrar espacio en ningún equipo.

La reacción de Colin de este viernes ocurrió después de que el miércoles pasado, Roger Goodell, comisionado de la NFL, destacó la apertura que la liga tiene a todas las opiniones.

"Tenemos más de 3.000 jugadores. Todos tienen gran diversidad de opiniones al igual que Estados Unidos. Eso es algo que atesoramos", subrayó Goodell al respecto de los comentarios que emitió Harrison Butker, pateador de los Kansas City Chiefs, quien afirmó que el rol preponderante de la mujer es como madre y esposa sobre lo profesional, y calificó el mes del 'Orgullo de la comunidad LGBT+' como un "pecado mortal".

Afirmación que provocó que Kaepernick publicará en su cuenta de Instagram lo dicho por Goodell respecto a su caso en el 2017.

"Creemos que todos deberían defender el Himno Nacional. Queremos honrar nuestra bandera y nuestro país y nuestros fanáticos esperan eso de nosotros... La controversia sobre el Himno es una barrera para tener conversaciones honestas y hacer verdadero progreso", fue la publicación que colocó Kaepernick, misma que borró horas después.

En aquella declaración de Goodell, también se habló de la importancia que tenían para la NFL los puntos de vista sobre distintas cuestiones sociales.

"Nos preocupamos profundamente por nuestros jugadores y respetamos sus opiniones e inquietudes sobre cuestiones sociales críticas. La controversia sobre el Himno es una barrera para tener conversaciones honestas y lograr avances reales en las cuestiones subyacentes. Necesitamos superar esta controversia y queremos hacerlo junto con nuestros jugadores", completó el mensaje de la NFL de hace siete años.