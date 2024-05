La gente quiere verme jugar: Aaron Rodgers

Está previsto que Aaron Rodgers y los New York Jets aparezcan mucho en el horario de máxima audiencia durante la temporada 2024 de la NFL, pero el quarterback lo está aceptando.

En una entrevista con SiriusXM Mad Dog Radio, Rodgers disfrutó el hecho de que aparecerá en seis juegos en horario estelar la próxima temporada.

"Me encanta", dijo Rodgers. "Me encanta. Debemos ver la televisión. Y eso es bastante obvio. Todo el mundo lo sabe. Ya sea que me ames o me odies, la gente quiere verme jugar. Les gusta verme jugar. Y somos un equipo para ver este año. "No es sorprendente. Seis juegos en horario de máxima audiencia en las primeras 11 o 12 semanas. Me encanta, ya sabes, hacerlo difícil".

Aaron Rodgers says the Jets are "a team to watch" this season 👀🍿



(via @MadDogRadio) pic.twitter.com/QjjAjICzwN — Bleacher Report (@BleacherReport) May 24, 2024

Los seis juegos en horario estelar de los Jets están empatados en la mayor cantidad en la NFL esta temporada, que es más que los dos veces campeones defensores del Super Bowl Kansas City Chiefs y solo igualado por los Dallas Cowboys y San Francisco 49ers. Como mencionó Rodgers, esos seis juegos se llevan a cabo antes del descanso de la Semana 12. Abren la temporada en "Monday Night Football" contra los 49ers. Regresan al horario de máxima audiencia apenas 10 días después, cuando reciben a los New England Patriots para un duelo el jueves por la noche en la Semana 3.

Por supuesto, la decisión de la NFL de poner a los Jets en juegos en horario estelar varias veces en la temporada 2024 se produjo después de que Rodgers se rompiera el tendón de Aquiles en apenas cuatro jugadas de su mandato con su nuevo equipo el año pasado. Con Rodgers uniéndose a un equipo de los Jets que algunos pensaban que estaba listo para posiblemente competir por un título en 2023, Nueva York también tenía programados seis juegos en horario estelar la temporada pasada.

Sin embargo, la lesión de Rodgers cambió la trayectoria de la campaña de los Jets, dejando a los fanáticos ver un puñado de juegos no competitivos en horario estelar que involucraban a Nueva York. Después de su sorpresa en la Semana 1 ante los Buffalo Bills, los Jets perdieron sus otros cinco juegos en horario estelar en camino a una temporada de 7-10.