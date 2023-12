La crisis de los Chiefs no es culpa de un solo jugador: Travis Kelce

Travis Kelce resumió de manera muy simple la derrota de Kansas City por 20-14 ante los Raiders el día de Navidad en el último episodio del podcast "New Heights".

"Le dimos una victoria a ese equipo en Navidad", dijo Kelce el miércoles. "Literalmente hicimos de Santa Claus y les dimos un regalo".

Es fácil sentir la frustración de Kelce en el tono de sus respuestas respecto a la derrota de los Chiefs, la última salida en la que la falta de ritmo ofensivo ha definido el día para Kansas City.

Ha sido un tema recurrente en esta temporada 2023 para los campeones defensores del Super Bowl, quienes no han establecido la consistencia ofensiva que alguna vez fue su tarjeta de presentación. Con dos juegos restantes en la temporada regular y su liderazgo divisional repentinamente reducido, los Chiefs saben que es ahora o nunca hacer las cosas bien.

"Es una experiencia frustrante en este momento", dijo Kelce. "Todos los días, vamos aquí y lo arreglamos. Se los prometo.

"No es sólo un jugador", continuó. "No es solo que yo juegue como un perro. No es solo que no podamos poner en marcha el juego terrestre. No es solo que no estemos en la misma página, en cuanto a pases. Todo el mundo está en este maldito "Todos en algún momento no están siendo responsables".

La frustración ha sido visible en el rostro de Patrick Mahomes durante semanas, si no meses. Desde entonces, se ha extendido por todo el equipo, alcanzando un nuevo pico el lunes cuando Kelce regresó a la banca y golpeó el suelo con su casco, lo que llevó al entrenador en jefe Andy Reid a involucrarse.

Kelce admitió que se arrepintió de haber arrojado su casco, lo que obligó a Reid a impedirle que volviera al juego de inmediato, y en lugar de eso se tomó un momento para hablar con su ala cerrada estrella antes de permitirle regresar.

"Él está cuidando de mí y lo amo por eso", dijo Kelce el miércoles. "No volví a jugar bien. Él quería ver el fuego en mí y yo reaccioné de mala manera. Él simplemente quería sacar lo mejor de mí. Y ahora mismo, simplemente no jugué mi mejor futbol americano y tuve que bloquear el maldito lugar y ser más responsable con él. Ser más responsable con mis compañeros de equipo".

En cuanto a asignar culpas, Kelce no lo hará. Sabe que los problemas de Kansas City se extienden más allá de un solo culpable, una comprensión posiblemente alarmante que debe abordarse de inmediato.

"Eso fue vergonzoso", dijo Kelce sobre la derrota ante los Raiders. "Todos en el estadio saben lo vergonzoso que fue eso, y tenemos una semana corta, así que nos vamos a olvidar de esta m--- muy rápido".

Kansas City intentará volver a encarrilarse contra un rival familiar en Cincinnati, un equipo con el que los Chiefs se han enfrentado en el juego por el título de la AFC en cada una de las últimas dos temporadas. Lo que está en juego no es tan alto en este momento para ninguno de los equipos, pero ambos necesitan una victoria en esta etapa de la temporada.