La cortina de acero apareció para darle a los Steelers una gran victoria

Redacción FOX Deportes

La defensiva de los Steelers se impuso y eso trazó el camino para una importante victoria sobre los Indianapolis Colts por 27-20 este 2 de noviembre de 2025.

El equipo de Pittsburgh forzó cinco pérdidas de balón, aprovechando cada error para construir una ventaja que resultó decisiva. T.J. Watt y Alex Highsmith lideraron la presión constante, en un juego donde la experiencia pesó más que el ímpetu rival.

El partido comenzó con dominio de los Colts, que se adelantaron 7-0, pero la defensa de los Steelers respondió con intensidad y provocó tres entregas consecutivas. Jaylen Warren fue clave con dos touchdowns por tierra, y Aaron Rodgers conectó un pase de anotación con Pat Freiermuth, dándole a Pittsburgh el control total antes del descanso.

Indianapolis intentó reaccionar en la segunda mitad bajo el mando de Daniel Jones, quien lanzó para 342 yardas y dos anotaciones, pero también sufrió tres intercepciones y dos balones sueltos que complicaron cualquier intento de remontada. La ofensiva visitante mostró destellos, aunque nunca logró establecer ritmo ante una defensa implacable.

Not horsing around pic.twitter.com/N4rr659yen — Pittsburgh Steelers (@steelers) November 2, 2025

El cierre fue un reflejo del partido: los Colts avanzaron hasta territorio rival, pero un golpe de Watt selló la victoria. Con este resultado, Pittsburgh frenó la buena racha de Indianapolis y confirmó que su defensa sigue siendo la identidad del equipo. Un triunfo sufrido, pero de esos que fortalecen vestidores y renuevan confianza en plena temporada.