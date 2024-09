Kansas City Chiefs se lleva los reflectores en la semana 4

Los campeones Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers confirmaron este domingo su condición de favoritos al superar por 10-17 a Los Angeles Chargers y 30-13 a New England Patriots, en sus respectivos juegos de la semana 4 de la temporada 2024 de la NFL.



Los Chiefs mantienen paso perfecto con cuatro triunfos en primer lugar de la división Oeste de la Conferencia Americana (AFC), en la que Chargers es segundo con 2-2.

En el juego destacó la actuación de Travis Kelce, ala cerrada, quien se convirtió en el líder histórico de recepciones de Kansas City con 917; superó al histórico Tony González, quien tenía el récord con 916.



En los controles de Kansas City, Patrick Mahomes pasó para 245 yardas y una anotación; sufrió una intercepción y tres capturas.



En el partido en el que los gambusinos derrotaron a Patriots, Brock Purdy pasó para 288 yardas y un touchdown para los 49ers. En su ofensiva terrestre brilló Jordan Mason con 123 yardas y una anotación.



San Francisco ocupa el segundo lugar del Oeste de la Conferencia Nacional (NFC) con marca de 2-2. Los Pats son últimos en el Este de la AFC con récord de 1-3.



En Arizona, Washington Commanders se afianzó en la punta del Este de la NFC, apaleó 14-42 a los Cardinals que comparten el fondo del Oeste de la Nacional con los Rams con marca de 1-3.



En la ofensiva terrestre de Commanders lucieron Brian Robinson con 101 yardas y 1 touchdown y Jeremy McNichols, 68 yardas y dos anotaciones. El quarterback Jayden Daniels pasó para 233 yardas, un pase a las diagonales y logró un touchdown por tierra.



En otro partido los Raiders vencieron 20-16 a Cleveland Browns.



Más temprano destacó la victoria de los Minnesota Vikings 29-31 sobre Green Bay Packers, con lo mantienen su marcha perfecta con cuatro triunfos en la cima del Norte de la NFC, en la que Packers es tercero con 2-2.

En Indianapolis, los Colts le quitaron el invicto a Pittsburgh Steelers al derrotarlos 27-24 y los Denver Broncos sorprendieron en su visita a New York donde vencieron 9-10 a los Jets.



La actividad de este domingo concluirá más tarde con la visita de Buffalo Bills, que no ha perdido, a Baltimore Ravens.



La semana 4 arrancó el pasado jueves con la victoria de Dallas Cowboys 15-20 sobre New York Giants.



La actividad concluirá este lunes con los partidos Miami-Titans y Lions-Seahawks.



Resultados de la semana 4 de la temporada 2024 de la NFL:



Jueves 26.09: Giants 15-20 Cowboys.



Domingo 29.09: Falcons 26-24 Saints, Bears 24-18 Rams, Packers 29-31 Vikings, Colts 27-24 Steelers, Jets 9-10 Broncos, Buccaneers 33-16 Eagles, Panthers 24-34 Bengals, Texans 24-20 Jaguars, Cardinals 14-42 Commanders, 49ers 30-13 Patriots, Raiders 20-16 Browns, Chargers 10-17 Chiefs y Ravens-Bills.



Lunes 30.09: Miami-Titans y Lions-Seahawks. EFE



