Justin Tucker, listo para la nueva regla de 'kickoff'

Cuenten a Justin Tucker entre las últimas figuras de la NFL que tienen en cuenta el nuevo obstáculo que es el formato de kickoff en 2024. La estrella de los Ravens y futuro miembro del Salón de la Fama del Futbol Americano habló el jueves sobre cómo se está preparando para los cambios en la patada inicial.

"Así como un lanzador intenta desarrollar su material, yo estoy haciendo lo mismo aquí tratando de descubrir de qué manera podemos en nuestras mentes obtener una ventaja", explicó Tucker a los periodistas después de la sesión de la OTA del jueves.

"Ya sea que eso signifique poner el balón en diferentes lugares, haciendo que sea difícil para un regresador recoger el balón fácilmente. Todas esas cosas que estamos analizando ahora mismo, dado que estamos en las etapas incipientes de lo que estamos tratando de hacer". lograr aquí, lo que estamos tratando de resolver."

Tucker se ha ganado la vida como uno de los pateadores más confiables en la historia de la NFL, pero como fue el caso de la mayoría de los pateadores, el kickoff se convirtió en una jugada irrelevante debido a los cambios en las reglas implementados para hacerlo más seguro. Esos ajustes dieron como resultado menos devoluciones, reduciéndolas a poco más que un cambio ceremonial de posesión.

Ahora, sin embargo, es posible que Tucker necesite hacer tacleadas ocasionalmente, especialmente si los equipos que regresan pueden crear rutas de carrera efectivas para sus regresadores.

"Como dijiste, estamos en el laboratorio y, más recientemente, mi laboratorio ha sido la sala de pesas", dijo Tucker. "Esto podría ser realmente sorprendente para muchos de ustedes y para muchos de mis compañeros de equipo porque no tiendo a estar en la sala de pesas con demasiada frecuencia. Pero después de ver muchas de estas jugadas de XFL, en los últimos dosalos. El pateador parece estar involucrado en el 20-25 por ciento de las tacleadas, así que lo he mezclado un par de veces, he llegado allí, pero ahora tengo que encogerme más de hombros, conseguir el equilibrio. "Las trampas van un poco, pero ya sabes, solo para asegurarte de que estoy preparado para un poco más de contacto".

Los cambios en la patada inicial han sido un tema candente esta temporada baja. El coordinador de equipos especiales de Pittsburgh, Danny Smith, descartó la idea de utilizar a Justin Fields como regresador, mientras que el coordinador de los Chiefs, Dave Toub, se preguntó en voz alta si el safety Justin Reid podría ser una mejor opción en la patada de salida que Harrison Butker debido a su experiencia defensiva.