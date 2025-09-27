Justin Fields superó el protocolo de conmoción y jugará el lunes

Redacción FOX Deportes

El quarterback de los New York Jets, Justin Fields, superó el protocolo de conmoción y está listo para iniciar el lunes por la noche contra los Miami Dolphins, confirmó el entrenador Aaron Glenn. Fields entrenó a la par de sus compañeros durante toda la semana mientras completaba el proceso de recuperación, y para el fin de semana recibió la autorización final para jugar en el duelo divisional de horario estelar.

El pasador retorna a un equipo que necesita urgentemente un impulso, con marca de 0-3 y su temporada ya en riesgo.

"I don't like sitting out too much, so it felt good being back out there."



Justin Fields talks about being back at practice and preparing to play on Monday night: pic.twitter.com/IPVTxUBdUr — Jets Videos (@snyjets) September 27, 2025

Fields ha disputado apenas un partido y tres cuartos hasta ahora, mostrando dos caras muy distintas: en el debut contra los Pittsburgh Steelers completó 16 de 22 pases (72.7%) para 218 yardas y un touchdown, además de correr para 48 yardas y dos anotaciones. Sin embargo, en la segunda jornada ante Buffalo apenas conectó 3 de 11 envíos para 27 yardas, con dos balones sueltos, antes de salir con la conmoción.

El suplente Tyrod Taylor tomó el relevo en ese juego y también inició la semana pasada frente a Tampa Bay, aunque tampoco logró cambiar la mala racha. Los Jets están cerca de cerrar septiembre sin victorias en el primer mes de Aaron Glenn como entrenador principal.

Justin Fields is cleared & playing on Monday night against the Dolphins



How we feeling, #Jets fans❓✈ pic.twitter.com/xPZqpEdBI0 — Harrison Glaser (@NYJetsTFMedia) September 27, 2025

El escenario luce como una oportunidad para reaccionar, ya que Miami también llega con marca de 0-3. Los Dolphins están en el fondo de la NFL en puntos permitidos y figuran entre las peores defensivas contra pase y carrera. Con Fields de regreso y en plenitud física, Nueva York confía en que su doble amenaza pueda marcar la diferencia este lunes a las 7:15 p.m. ET en el inicio de la doble cartelera de Monday Night Football.