Jonathan Taylor, un auténtico 'Potro' indomable

Hiram Marín

Jonathan Taylor y los Indianapolis Colts son la sensación en la NFL y lo han demotrado con un impresionante récord de 7-1. El poderoso corredor tuvo 12 acarreos que generaron 153 yardas, anotó dos touchdowns por tierra y uno más por recepción.

Taylor se convirtió además, en el primer jugador en la historia de la NFL en anotar tres touchdowns y tres partodos consecutivos contra el mismo rival.

Ya no hay dudas: los Colts son el mejor equipo de la NFL Indianapolis sigue con su gran paso y ahora derrotaron a los Titans

El corredor de indianapolis alcanzó su 63o. touchdown por tierra en su carrera, conlo que igualó a Lenny Moore en el segundo lugar de la franquicia de la herradura.

Además, Taylor registró un promedio de 12.8 yardas por acarreo, lo cual se convirtió en una marca personal en su carrera.

Este es Jonathan Taylor, el motor de la ofensiva de los Indianapolis Colts y el héroe que hasta el momento ha roto todos los esquemas.