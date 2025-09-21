Jonathan Taylor, autor material del gran momento de los Colts

Los Indianapolis Colts han tenido el mejor inicio de la franquicia en los últimos años. Están invictos 3-0 y además han demostrado un gran nivel de juego, pero definitivamente destacan dos jugadores: el quarterback Daniel Jones y el running back Jonathan Taylor.

Todo es digno de destacarse en el equipo de la herradura, pero este domingo la mención honorífica se la merece Taylor.

Gran tarde de Jonathan Taylor y los Colts siguen invictos

Corrió para 102 yardas en 17 acarreos, con un promedio de 6 yardas por carrera y tres touchdowns por tierra, además de conseguir 3 atrapadas en 4 envíos, para sumar 14 yardas.

Definitivamente el 28 de los Colts vive un gran momento. Pocos recuerdan que la temporada pasada incluso pidió su salida, pero el equipo decidió mantenerlo en el roster, darle la confianza y esperar a que retomara su nivel.

Afortunadamente les funcionó y si Indianapolis sigue en ascenso, es en gran parte por el aporte de JT.