Joe Flacco, dispuesto a comenzar desde cero con los Colts

A sus 39 años, Joe Flacco, campeón y Jugador Más Valioso (MVP) en el Super Bowl XLVII, afirmó este viernes que no teme tener que empezar de nuevo en los Indianapolis Colts, su nuevo equipo para la temporada 2024 de la NFL.

"He estado en este rol durante varios años. El año pasado por ejemplo no estaba en ningún lado, llegué a Cleveland, entré y jugué bastante rápido", afirmó el quarterback, luego de firmar un contrato por un año con los Colts.

Flacco, galardonado con el premio al Regreso del Año de la NFL en 2023, cursará su temporada número 17 en la liga, una carrera que inició en los Baltimore Ravens luego de ser seleccionado en la primera ronda del Draft 2008.

En Baltimore permaneció hasta 2018. En la temporada 2012 llevó a Ravens a ganar el Super Bowl XLVII ante los San Francisco 49ers.

A partir de 2019 su carrera fue un carrusel en el que pasó por Denver Broncos, en 2019; New York Jets, 2020; Philadelphia Eagles, 2021; regresó a los Jets en 2021 y 2022, hasta el año pasado que jugó con Cleveland Browns.

A los Browns llegó en el cierre de la campaña para cubrir la baja del titular Deshaun Watson.

Flacco tuvo un destacado desempeño. Guió al equipo a ganar cuatro de los cinco últimos partidos de la temporada regular. En playoffs cayó en el juego de comodines ante los Houston Texans, actuaciones que pensó le permitirían continuar en los Browns.

"Me sorprendió un poco salir. Sé que no fue como si hubiera jugado muchos partidos, pero sí me sorprendió, por eso estoy agradecido de que Indianapolis me diera esta oportunidad", señaló.