Joe Flacco aún tiene poder y será quarterback titular con los Browns

Redacción FOX Deportes

El futuro quarterback de los Cleveland Browns pasó su tiempo antes del partido de pretemporada del sábado vestido de calle, saludando a viejos amigos en Philadelphia.

El QB en cuestión podría haber sido Kenny Pickett, y hasta hace unas tres semanas había una muy buena posibilidad de que así fuera.

Browns name Joe Flacco as starting quarterback. pic.twitter.com/uohdSwfif5 — NFL (@NFL) August 18, 2025

Los Browns habían organizado una competencia de quarterbacks —en realidad, dos— y se esperaba que Pickett desafiara (y tal vez superara) a Joe Flacco para convertirse en el jugador que finalmente llevaría a Cleveland a la era posterior a Deshaun Watson.

Pero entonces —como tantas veces en la torturada historia de los quarterbacks de este equipo— las cosas empezaron a salir mal, y los planes cuidadosamente trazados de los Browns para una batalla de pretemporada se vinieron abajo.

Los Browns anunciaron lo obvio el lunes: que Flacco será el quarterback titular cuando abran la temporada el 7 de septiembre contra los Cincinnati Bengals. No es que fuera un secreto mal guardado; es que no había otra elección aparente.

Flacco, de 40 años, es el único de los cuatro quarterbacks que comenzaron el campamento que logró salir ileso de la extraña sucesión de lesiones de tejidos blandos sin contacto que afectó a los demás.

Joe Flacco regresa a Cleveland, donde alguna vez fue feliz El veterano quarterback, quien jugó la temporada pasada con los Colts, vuelve a los Browns

Flacco ha entrenado bien en las últimas semanas, mientras los Browns aumentaban sus reps, y parece probable que inicie el partido final de pretemporada el sábado contra los Los Angeles Rams, el cual el head coach Kevin Stefanski está tratando como un ensayo general, con planeación de juego incluida.

Que Pickett se haya visto bien al inicio del training camp —y que los Browns claramente quisieran que fuera una competencia real— es irrelevante por ahora. Pickett se lesionó el hamstring hace más de tres semanas, justo cuando el campamento estaba tomando ritmo.

El tendón de la corva no respondió como los Browns esperaban, y Pickett, quien se perdió tres días completos de práctica y los dos primeros partidos de pretemporada, no ha podido participar en trabajo de 11 vs. 11 desde que regresó a las prácticas el 1 de agosto.