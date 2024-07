Joe Burrow quiere dar mucho de qué hablar

En los cuatro años en los que Joe Burrow ha jugado futbol americano profesional, dos han concluido con el quarterback de los Cincinnati Bengals en la reserva de lesionados.

Su temporada más reciente también terminó de esa manera, enviando a Burrow a las sombras de la conciencia de la NFL después de que una lesión en la muñeca terminó su campaña en la Semana 11.

La mayoría podría enfadarse ante la idea de ser olvidados en medio de una temporada emocionante, pero no Burrow. Él lo disfruta.

The Joe Burrow revenge tour coming 🔜 pic.twitter.com/d9LohhrGz8 — PFF (@PFF) July 8, 2024

"Creo eso", dijo Burrow durante una aparición en Pardon My Take cuando se le preguntó si sentía que la gente se había olvidado de él. "Pero eso es lo que pasa cuando te lastimas. No juegas al futbol americano. La gente se olvida de ti".

"Eso es parte del juego. Si no estás ahí afuera y la gente no te está mirando, entonces no hay nada de qué hablar. Así que voy a darle a la gente algo de qué hablar este año. Estoy emocionado por eso. ".

El quarterback de los Bengals, Joe Burrow, sabe que la salud es clave en 2024: 'Quiero estar en el campo durante todos los juegos"